En el Semáforo de este sábado 24 de enero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, Venezuela excarceló a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, presidente electo, cumpliendo compromisos de liberar presos políticos tras la captura de Maduro; Tudares fue detenido en enero del 2025 y sentenciado a 30 años por terrorismo. Segundo, Lima, Trujillo y Arequipa figuran entre las ciudades con más tráfico del mundo según TomTom, siendo Lima la segunda más congestionada de Latinoamérica con velocidad promedio de 17,2 km/h. Finalmente, José Jerí, ex presidente del Congreso, no debatió un informe que señala a Zhihua Yang como facilitador del modus operandi de 13 compañías chinas en contratos de Provías

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Liberación del yerno de Edmundo González

El actual régimen de Venezuela excarceló a Rafael Tudares, yerno de Edmundo González, presidente electo del país en los comicios del 2024. Esto se dio en medio de los compromisos que Delcy Rodríguez, mandataria interina venezolana, asumió con EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro, como la liberación de presos políticos. Tudares fue detenido por hombres encapuchados en enero del 2025 cuando llevaba a sus hijos al colegio. Fue sentenciado a 30 años de cárcel por cargos de terrorismo.

🔴 Tres ciudades peruanas entre las que más tráfico tienen en el mundo

Lima, Trujillo y Arequipa están entre las ciudades con más tráfico de autos del mundo, de acuerdo con el Índice de Congestión Vehicular 2025 elaborado por TomTom. Las urbes peruanas están en las ubicaciones 5, 10 y 13, respectivamente. Sobre Lima, es el segundo caso más crítico de Latinoamérica, solo por detrás de Barranquilla (Colombia). En la capital peruana, la velocidad promedio es de 17,2 km/h, con recorridos de solo 4,3 kilómetros cada 15 minutos.

🔴 Jerí no puso a debate informe del Congreso que menciona a Zhihua Yang

Cuando era presidente del Congreso, José Jerí no atendió un pedido para debatir un informe que señala que el empresario Zhihua Yang ha operado como un “engranaje facilitador del modus operandi” de 13 compañías chinas. El documento es el resultado del grupo que investigó contratos que Provías Nacional y Provías Descentralizado adjudicaron a esas firmas. Jerí y Yang están envueltos en un escándalo por los encuentros que tuvieron en las últimas semanas.