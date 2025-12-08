En el Semáforo de este lunes 8 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primero: Villa Libertad Girls logró el campeonato de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol tras vencer en la final del torneo a Ciclista Lima FC. El segundo tema: la lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se realizará este miércoles 10 en Oslo (Noruega), pese a que está en la clandestinidad desde el 2024. Por último: en el Fondo de Apoyo Funerario de la Policía Nacional del Perú se han tomado decisiones sospechosas en los últimos meses, como la contratación de proveedores sin experiencia, como reveló un informe de El Comercio.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢 Las campeonas del Semillero El Comercio

Villa Libertad Girls se coronó campeón de la segunda edición del Semillero El Comercio de Fútbol Femenino Repsol. El equipo ganó el torneo de la categoría Sub 13 en una emocionante final ante Ciclista Lima FC, la cual se definió en tiempo suplementario. En el tercer y cuarto lugar quedaron Cruzeiro y Sport Neciosup. Marjhorie Alarcón fue elegida la mejor jugadora del certamen. A la clausura asistieron Antonio Spinelli, entrenador de la selección peruana femenina, y su comando técnico.

🟢 María Corina Machado estará en Noruega para recibir el Premio Nobel de la Paz

La lideresa de la oposición venezolana María Corina Machado, en la clandestinidad desde el 2024, asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz, que se realizará este miércoles 10 en Oslo (Noruega). En octubre se anunció el premio para Machado “por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”. Fue galardonada luego de haber sido inhabilitada para participar en las elecciones presidenciales del 2024 de su país.

🔴 Decisiones de fondo de la PNP bajo sospecha

En la Policía Nacional del Perú (PNP), el Fondo de Apoyo Funerario (Fonafun) es la entidad encargada de administrar los servicios del camposanto Santa Rosa con recursos provenientes de los miembros de la PNP, pero en la institución se han tomado decisiones sospechosas en los últimos meses, como la contratación de proveedores sin experiencia del servicio de marmolería, algunos incluso con nexos familiares, como reveló un informe de este Diario. A cargo del Fonafun está el coronel PNP Pedro Arbieto.