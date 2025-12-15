En el Semáforo de este lunes 15 de diciembre, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. El primer tema: el virus de la A H3N2 no ha sido detectado en Sudamérica. Segundo, una iniciativa de Unicef y El Comercio para la infancia y la política. Por último, la percepción ciudadana sobre los candidatos presidenciales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢A H3N2 NO HA SIDO DETECTADA EN SUDAMÉRICA

El Ministerio de Salud (Minsa) aseguró que la variante de la influenza A H3N2 no ha sido detectada en Sudamérica, de acuerdo con los reportes del sistema de vigilancia epidemiológica regional que monitorea la circulación de virus respiratorios. La entidad precisó que el incremento de casos de influenza registrado en países del hemisferio norte responde al comportamiento estacional propio del invierno y no está asociado a la aparición de una nueva alerta sanitaria.

🟢LOS PEDIDOS DE LA INFANCIA A LA POLÍTICA

Con ocasión de las elecciones 2026, El Comercio y Unicef culminaron la entrega del decálogo de la campaña ¡Vota por mí!, iniciativa que busca poner en agenda las demandas de niños, niñas y adolescentes del Perú ante las próximas autoridades. Este documento reunió los pedidos que los escolares plantean a sus futuros gobernantes para mejorar su calidad de vida en aspectos como salud, educación, seguridad ciudadana, entre otros.

🔴PERCEPCIÓN CIUDADANA

Aunque la oferta política para las elecciones del 12 de abril está prácticamente definida, prima aún en la mayoría de peruanos la indefinición y el desencanto. El último estudio de Datum Internacional para El Comercio revela que el 48% de la ciudadanía considera que no hay buenas opciones entre los candidatos presidenciales; una percepción que también se observa en los resultados de la que es la primera encuesta de intención de voto y en donde el porcentaje mayoritario corresponde al blanco o viciado. Todo ello, a casi cuatro meses de la contienda.