Visita del Papa León XIV impulsará el turismo, FAO reconoce a lidereza y lluvias golpean regiones

En el Semáforo de este sábado 24 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el impacto económico que podría generar la visita del Papa León XIV al Perú y el reto de convertirla en oportunidades sostenibles para el turismo. Segundo, el reconocimiento internacional a Rita Parcco por su labor en la preservación de cultivos nativos y la agrobiodiversidad. Finalmente, las intensas lluvias que inundan viviendas en Oxapampa, Tumbes y otras regiones, evidenciando la necesidad de fortalecer la prevención y la respuesta de las autoridades.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢La visita del Papa León XIV impulsará el turismo

La visita del Sumo Pontífice al Perú, del 11 al 16 de noviembre, marcará su primer viaje apostólico a Sudamérica e incluirá cuatro ciudades peruanas. Tras superar problemas de salud y someterse a una operación por cáncer, León XIV llegará a un país donde desarrolló parte de su labor pastoral. Apotur estima un impacto económico de entre US$20 millones y US$40 millones, mientras Canatur proyecta hasta 50% más visitantes que en el 2018. El reto será convertir esta convocatoria religiosa en oportunidades sostenibles para el turismo.

🟢FAO reconoce a Rita Parcco por preservar cultivos nativos

En Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reconoció a Rita Parcco Pumapillo como una de las 100 mujeres heroínas del mundo por su aporte a los sistemas agroalimentarios y el desarrollo rural. El reconocimiento se dio el 15 de octubre. La lideresa de Apurímac preside el Comité de Gestión de la Zona de Agrobiodiversidad Paymakis, donde comunidades conservan más de 97 variedades de papa y otras decenas de cultivos nativos y plantas medicinales.

🔴Lluvias inundan viviendas en Oxapampa, Tumbes y otras regiones

Las intensas lluvias en Oxapampa, Pasco, han inundado viviendas, calles y comercios en distritos como Puerto Bermúdez, Constitución y Palcazú, donde se ubica Iscozacín. El incremento del caudal de un río agravó la emergencia y mantiene en alerta a las familias. Además, Piura no es la única región golpeada por las precipitaciones: Tumbes también enfrenta sus efectos. Los pobladores cuestionan la falta de prevención y exigen mayor intervención de las autoridades para reducir los daños y proteger a las comunidades.