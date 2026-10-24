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Visita del Papa León XIV impulsará el turismo, FAO reconoce a lidereza y lluvias golpean regiones

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 24 de octubre.

    Redacción EC
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    El Papa León XIV da un discurso en la Ciudad del Vaticano el 21 de octubre de 2026. (Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)
    El Papa León XIV da un discurso en la Ciudad del Vaticano el 21 de octubre de 2026. (Foto: EFE/EPA/FABIO FRUSTACI)

    En el Semáforo de este sábado 24 de octubre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el impacto económico que podría generar la visita del Papa León XIV al Perú y el reto de convertirla en oportunidades sostenibles para el turismo. Segundo, el reconocimiento internacional a Rita Parcco por su labor en la preservación de cultivos nativos y la agrobiodiversidad. Finalmente, las intensas lluvias que inundan viviendas en Oxapampa, Tumbes y otras regiones, evidenciando la necesidad de fortalecer la prevención y la respuesta de las autoridades.

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