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Visita papal promete impulsar economía, pero suben los costos de transporte y preocupa la infraestructura de Lima

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este sábado 7 de noviembre.

    Redacción EC
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    El papa León XIV saluda a feligreses al finalizar una misa. (Foto: EFE/ Raúl Martínez)
    El papa León XIV saluda a feligreses al finalizar una misa. (Foto: EFE/ Raúl Martínez)
    / Raúl Martínez

    En el Semáforo de este sábado 7 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el impacto económico que podría generar la visita del papa León XIV en el turismo y el comercio. Segundo, el alza de los precios del transporte en Lima, que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Finalmente, las lluvias que exponen la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y las deficiencias de prevención en la capital.

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