Visita papal promete impulsar economía, pero suben los costos de transporte y preocupa la infraestructura de Lima

En el Semáforo de este sábado 7 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el impacto económico que podría generar la visita del papa León XIV en el turismo y el comercio. Segundo, el alza de los precios del transporte en Lima, que golpea el bolsillo de los ciudadanos. Finalmente, las lluvias que exponen la vulnerabilidad de la infraestructura urbana y las deficiencias de prevención en la capital.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢El impacto económico de la visita papal

La visita del papa León XIV representa una oportunidad para dinamizar el turismo y el comercio en regiones del país. Según estimaciones del sector, su llegada podría movilizar entre S/700 millones y S/1.200 millones, mientras Chiclayo espera recibir 1,5 millones de visitantes y Cusco proyecta un aumento turístico del 50%. Las mypes ya preparan productos y servicios para atender la demanda. El impacto, sin embargo, dependerá de que las autoridades aseguren infraestructura, transporte y atención adecuados.

🔴Alza del transporte golpea el bolsillo de los limeños

Movilizarse en Lima es cada vez más caro. En octubre, los precios del rubro transporte aumentaron 15,75% frente al mismo mes del 2025, casi tres veces más que la inflación general ( 5,25%), según el INEI. El encarecimiento de los combustibles, que subieron 43,67% en un año, presionó las tarifas del transporte terrestre y aéreo. La incertidumbre internacional por el conflicto en Medio Oriente podría prolongar esta tendencia y encarecer también el traslado de alimentos y mercancías.

🔴Lluvia expone vulnerabilidad de Lima

Las lluvias empiezan a revelar las dificultades que enfrentan diariamente los limeños ante la falta de infraestructura adecuada. En el puente Alipio Ponce, entre San Juan de Miraflores y Chorrillos, un aniego obligó a los peatones a comprar bolsas para proteger sus zapatos y continuar su camino. Escolares y adultos mayores necesitaron ayuda para cruzar, mientras en zonas de la ciudad se forman lodazales en sectores sin pavimentar. Es evidente la urgencia de medidas preventivas y respuestas municipales.