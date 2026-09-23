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Viviendas ponen en peligro familias, Perú será sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, y avance en el caso Susy Aponte

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este viernes 23 de setiembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

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    Viviendas en situación crítica en Lima. (Foto: Archivo El Comercio)
    Viviendas en situación crítica en Lima. (Foto: Archivo El Comercio)
    / ALESSANDRO CURRARINO

    En el Semáforo de este miércoles 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, miles de familias en peligro de quedarse sin un techo, pues el 70% de la población de Lima Metropolitana habita viviendas que podrían sufrir daños moderados o colapsar ante un terremoto severo. Segundo, el Perú será sede del concurso gastronómico más importante del mundo, con la llegada de unos 1.200 chefs y profesionales para The World’s 50 Best Restaurants 2026. Finalmente, el avance en el caso del asesinato de la candidata Susy Aponte, con 15 días de detención preliminar para dos investigados, exige una investigación eficaz.

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