Viviendas ponen en peligro familias, Perú será sede de The World’s 50 Best Restaurants 2026, y avance en el caso Susy Aponte

En el Semáforo de este miércoles 22 de setiembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, miles de familias en peligro de quedarse sin un techo, pues el 70% de la población de Lima Metropolitana habita viviendas que podrían sufrir daños moderados o colapsar ante un terremoto severo. Segundo, el Perú será sede del concurso gastronómico más importante del mundo, con la llegada de unos 1.200 chefs y profesionales para The World’s 50 Best Restaurants 2026. Finalmente, el avance en el caso del asesinato de la candidata Susy Aponte, con 15 días de detención preliminar para dos investigados, exige una investigación eficaz.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🔴Miles de familias en peligro de quedarse sin un techo

En Lima Metropolitana, el 70% de la población habita en viviendas que, ante un terremoto severo, sufrirían daños moderados o colapsarían. El problema se relaciona con una expansión desordenada sobre terrenos sin servicios y con familias que construyen sin permisos ni asesoría técnica. Si bien el Gobierno promete una cifra de 1,25 millones de viviendas en cinco años, todavía quedan las familias sin un techo firme que las proteja ante un siniestro que podría ocurrir en cualquier momento.

🟢El Perú será sede del concurso gastronómico más importante del mundo

La gastronomía peruana conquistó con sus sabores al mundo. Es motivo de celebración que The World’s 50 Best Restaurants 2026, una de las principales plataformas gastronómicas del mundo, tenga al Perú como sede por primera vez en América Latina. Del 2 al 4 de noviembre, alrededor de 1.200 chefs y profesionales del sector llegarán al país. El encuentro proyectará nuestra cocina ante una audiencia internacional y reafirmará el peso cultural del Perú.

🟢Avance en el caso de asesinato a la candidata Susy Aponte

El caso de Susy Aponte, candidata al Gobierno Regional de Áncash, asesinada el 19 de setiembre en Caraz, avanza en el plano judicial. Ahora los investigados Luis Obispo y Ronald Toro cumplirán 15 días de detención preliminar por presunto sicariato. Por su parte, la fiscalía revisó cámaras, recogió evidencias y tomó declaraciones. Sin embargo, todavía se debe esclarecer la participación de ambos implicados. En un escenario de violencia, corresponde al Estado garantizar una investigación eficaz que permita determinar responsabilidades.