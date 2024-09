Según la conversación, la voz atribuida a Santiváñez habla del “cofre” de la presidenta, que no es otra cosa que el carro presidencial. La supuesta voz del ministro pregunta si recuerda que “el cofre de la presidenta estaba en la playa [...] porque iban a sacar a Cerrón de la playa”.

“Él se estaba movilizando en el cofre para que la policía no lo pare” y “ya lo habían dejado en Pisco”. “Esa orden de uso del cofre sale de Palacio, de un funcionario, y tenemos el correo electrónico”, añade la voz.

Además, la conversación también atribuye la participación de personal de nacionalidad cubana en la protección del ex gobernador regional de Junín.

Mientras el ministro Santiváñez insiste en que la del audio no es su voz, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, asegura que le cree y la presidenta Dina Boluarte no pierde la oportunidad para reiterarle su apoyo, el que se concretó el martes cuando el titular del Interior no estuvo en el grupo de los que dejaron el Gabinete, pese a que la ola de criminalidad parece imparable.

Desde el Ministerio Público han solicitado información sobre los vehículos asignados a la presidencia y uno de ellos fue el que inexplicablemente apareció en una playa del distrito de Asia, hecho que fue reportado por la prensa. De igual forma, fue pública la pérdida del cuaderno de ocurrencias de la casa de la mandataria en marzo de este año. ¿Coincidencias? La fiscalía tiene mucho que investigar.

Entre tanto, el abogado del capitán Junior Izquierdo (el interlocutor de Santiváñez) ya entregó lo que sería el “audio matriz”. Este material sería suficiente para que los peritos especializados puedan determinar si efectivamente se trata de la voz del ministro del Interior.

A esto hay que sumar que la Comisión de Fiscalización del Congreso acordó solicitar facultades de comisión investigadora para ver el caso del supuesto uso indebido del auto asignado a la mandataria.

No es un secreto la cercanía que existió entre Vladimir Cerrón y la ahora presidenta Boluarte. El líder de Perú Libre la encumbró en la fórmula presidencial que ganó las elecciones en el 2021, e incluso se informó que ella abrió una cuenta bancaria para recoger aportes destinados a pagar una reparación civil de Cerrón.

Estos hechos son los que llevaron a especular sobre una supuesta protección al fundador de Perú Libre. De ahí que la versión del “cofre” no parecería tan descaminada.

Por eso es de vital importancia que el peritaje de los audios se realice lo más pronto posible. De comprobarse que la voz es de Santiváñez, el futuro de Dina Boluarte en la presidencia sería muy incierto.