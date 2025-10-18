Construyendo puentes para un voto informado

Las campañas electorales, además de centrarse en los partidos políticos y sus candidatos, también convocan a las universidades a asumir un rol más protagónico: el de formar una ciudadanía crítica. No se trata únicamente de impartir formación profesional, sino también de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para interpretar datos, contrastar discursos y comprender las consecuencias sociales de sus decisiones políticas.

El debate informado, la verificación de datos y la argumentación con fuentes confiables son parte esencial de la vida académica. Espacios como las simulaciones deliberativas, las iniciativas formativas y los laboratorios de datos contribuyen al desarrollo de habilidades de liderazgo, negociación y trabajo colaborativo, al tiempo que fortalecen valores ciudadanos. Estos esfuerzos permiten transitar de la simple opinión al juicio, y de este al voto consciente.

Según un informe del Instituto Reuters (junio del 2025), el 44% de los jóvenes de entre 18 y 24 años afirma que las redes sociales y las plataformas de video constituyen su principal fuente de noticias. Si bien ello amplía el acceso a la información, también los expone a burbujas informativas, descontextualización, reacciones emocionales inmediatas y desinformación. El desafío no es rechazar estas plataformas, sino formar usuarios críticos capaces de identificar sesgos, verificar fuentes y analizar propuestas más allá del titular.

Desde la educación superior, podemos afrontar la desinformación en campañas electorales desde tres frentes:

1. Producción de conocimiento: a través de grupos de investigación sobre cultura política, populismo, polarización y rumores.

2. Alfabetización mediática: mediante talleres abiertos de verificación, análisis y lectura crítica de encuestas.

3. Servicio público: con observatorios temporales de campaña y contenidos claros, sustentados en una base metodológica sólida.

Esta tarea demanda una alianza amplia: universidades, organismos electorales y sociedad civil deben trabajar de manera conjunta para reducir la desinformación, acercar la política a la ciudadanía y monitorear el cumplimiento de promesas. Un voto informado es una decisión individual que, a la vez, constituye un acto colectivo que fortalece la democracia.

Finalmente, sabemos que un entorno democrático se construye con voces informadas y comprometidas. Por ello, desde nuestra universidad promovemos que cada estudiante transforme su experiencia de representatividad en participación cívica activa, siendo parte del cambio que desea ver en el país. Ese cambio comienza con la comprensión de que votar, además de ser un derecho, es también una responsabilidad intelectual, ética y social.