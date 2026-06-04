Vuelve el “Súper Cholo”, 356 ausencias, y atención indigna para los fallecidos

En el Semáforo de este jueves 4 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, vuelve la historieta “El Súper Cholo”. Segundo, las 356 ausencias de Roberto Sánchez. Finalmente, atención indigna para los fallecidos en la morgue de Satipo.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢VUELVE “EL SUPER CHOLO”

“El Super Cholo”, historieta creada por Francisco Miró Quesada Cantuarias y Víctor Honigman, regresa con una de sus aventuras más recordadas: el Campeonato Interplanetario de Fútbol. La aventura, publicada originalmente en 1962, coincidió con el Mundial de Chile y permitió que los lectores participaran eligiendo a los jugadores del equipo terrestre. Más de seis décadas después, esta clásica historieta vuelve en una edición recoloreada en nuestras páginas desde el próximo domingo.

🔴356 AUSENCIAS

Roberto Sánchez acumuló 356 ausencias en distintas comisiones del Congreso durante el actual período parlamentario, con lo que se convirtió en uno de los legisladores con más inasistencias registradas. La mayoría de estas faltas se produjo mientras participaba en actividades políticas vinculadas a su partido. El informe cuestiona el nivel de participación que mantuvo en el trabajo legislativo. Además, se señala que su escasa asistencia contrasta con las responsabilidades que asumió como congresista y presidente de diversas instancias parlamentarias.

🔴ATENCIÓN INDIGNA PARA LOS FALLECIDOS

La morgue de Satipo enfrenta una grave crisis debido a la falta de una cámara frigorífica operativa y la escasez de personal especializado. Esta situación obliga a los familiares de los fallecidos a comprar bolsas de hielo para conservar los cuerpos mientras esperan las necropsias. Además, la ausencia de médicos legistas durante los fines de semana genera retrasos en los procedimientos y en la entrega de los cadáveres. Ante la falta de soluciones por las autoridades, la población exige medidas urgentes para garantizar una atención digna y adecuada.