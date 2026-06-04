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Vuelve el “Súper Cholo”, 356 ausencias, y atención indigna para los fallecidos

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 4 de junio.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Primera página de la aventura del Super Cholo publicada el 20 de mayo de 1962 en la contraportada del suplemento El Dominical de El Comercio. Un guion de Francisco Miró Quesada Cantuarias y el dibujo de Víctor Honigman.
    Primera página de la aventura del Super Cholo publicada el 20 de mayo de 1962 en la contraportada del suplemento El Dominical de El Comercio. Un guion de Francisco Miró Quesada Cantuarias y el dibujo de Víctor Honigman.

    En el Semáforo de este jueves 4 de junio, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, vuelve la historieta “El Súper Cholo”. Segundo, las 356 ausencias de Roberto Sánchez. Finalmente, atención indigna para los fallecidos en la morgue de Satipo.

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