El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

¿Y si las elecciones fueran mañana?

“La conclusión a la que arribaron personas cercanas a Miralles es que había dicho demasiadas veces ‘no’ a pedidos de nombramientos”.

    Diana Seminario
    Por

    Periodista

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "¿Balcázar sería capaz de pedirle la renuncia cuando él mismo asegura que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”?". Ilustración: Giovanni Tazza
    "¿Balcázar sería capaz de pedirle la renuncia cuando él mismo asegura que “las relaciones sexuales tempranas ayudan al futuro psicológico de la mujer”?". Ilustración: Giovanni Tazza

    En el Perú, la crisis es permanente y parece que a casi nadie le importa. El martes, y en la víspera de que acudiera al Congreso a solicitar el voto de confianza, el presidente José María Balcázar decidió que Denisse Miralles ya no le servía en el Ejecutivo. Según él, quería reforzar el tema de la seguridad en el Gabinete, por lo que nombró al exministro de Defensa como nuevo presidente del Consejo de Ministros.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.