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¿Y si todo se acaba realmente en diez años?

“La CAF lo planteó: ningún país latinoamericano puede incidir solo en las reglas globales sobre datos, cómputo, estándares, empleo y seguridad; pero sí tiene la posibilidad histórica de rayar la cancha”.

    Maite Vizcarra
    Por

    Tecnóloga, @Techtulia

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Algunos investigadores hablan de una ventana crítica de diez años. Puede sonar apocalíptico —y muchos discrepan—, pero para el Perú la pregunta útil es otra: ¿qué podemos construir antes?". Foto: magnific.com
    "Algunos investigadores hablan de una ventana crítica de diez años. Puede sonar apocalíptico —y muchos discrepan—, pero para el Perú la pregunta útil es otra: ¿qué podemos construir antes?". Foto: magnific.com

    Entre distopías y temores, los agoreros ya le han puesto fecha de caducidad a la humanidad. ¿Exageración? Lo cierto es que, en escenarios de incertidumbre, diez años es demasiado, pero para el Perú la pregunta, entonces, no es cuánto tiempo nos quedaría, sino, mientras tanto, qué destino o desarrollo alcanzamos a construir.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.