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Yanajanca: una oportunidad histórica para el agua, la biodiversidad y el desarrollo del Perú

“En un contexto de cambio climático, cuidar la naturaleza no es una agenda secundaria; es la protección de nuestra infraestructura esencial, medios de vida y futuro de miles de familias”.

    Antonio Pulgar
    Por

    Gobernador regional de Huánuco

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)
    (Foto: Richard Hirano/ El Comercio)

    Muchas veces atendemos a las emergencias cuando el golpe llega: cuando las lluvias destruyen caminos, cuando la sequía golpea la producción, cuando los ríos se desbordan o cuando las fuentes de agua empiezan a escasear. Reaccionamos tarde, con presupuestos insuficientes y con la sensación repetida de que pudimos prepararnos mejor. Pero hay decisiones que permiten actuar antes. Una de ellas está hoy en Huánuco y se llama Yanajanca.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.