El Comercio
·
opinion
·
columnistas

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Yungay y la Costa Verde: ¿Esperaremos otra catástrofe anunciada?

“Yungay nos enseñó que la naturaleza no necesita grandes advertencias para actuar. La montaña cayó en segundos y cambió la historia del Perú“.

    Raúl Delgado Sayán
    Por

    Ingeniero

    rdelgados@comercio.com.pe

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    JUNIO DE 1970 TERREMOTO DE 1970: RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS EN YUNGAY. FOTO: EL COMERCIO
    JUNIO DE 1970 TERREMOTO DE 1970: RECORRIDO POR ZONAS AFECTADAS EN YUNGAY. FOTO: EL COMERCIO
    / EL COMERCIO

    El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, el Perú quedó marcado para siempre. Un terremoto de magnitud 7.9 Mw sacudió violentamente la región de Áncash durante 45 interminables segundos. La intensidad alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli. Lo que vino después convirtió aquel evento en la tragedia más devastadora de nuestra historia republicana.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.