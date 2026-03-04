Yungay y la Costa Verde: ¿Esperaremos otra catástrofe anunciada?

El 31 de mayo de 1970, a las 3:23 de la tarde, el Perú quedó marcado para siempre. Un terremoto de magnitud 7.9 Mw sacudió violentamente la región de Áncash durante 45 interminables segundos. La intensidad alcanzó el grado IX en la escala de Mercalli. Lo que vino después convirtió aquel evento en la tragedia más devastadora de nuestra historia republicana.

Desde las alturas del nevado Huascarán, en la cordillera Blanca, se desprendió un gigantesco casquete de hielo y roca. Cerca de 40 millones de metros cúbicos de material descendieron a velocidades estimadas de entre 200 y 500 km/h, formando un aluvión de 1.5 kilómetros de ancho que avanzó 13 kilómetros montaña abajo. La avalancha sepultó por completo la ciudad de Yungay y arrasó también el poblado de Ranrahirca.

Aproximadamente treinta mil personas murieron. Solo unas doscientas sobrevivieron, entre ellas numerosos niños que se encontraban en un circo instalado lejos del centro urbano. Yungay quedó enterrada bajo metros de lodo y roca, convertida en un camposanto. No fue solo la fuerza del sismo lo que transformó el desastre en un hecho histórico, sino la magnitud de la pérdida humana.

Hoy, más de medio siglo después, la memoria de Yungay no es solo un recuerdo doloroso. Es también una advertencia.

Lima ante el espejo de Yungay: un riesgo 22 veces mayor

Estudios del IGP y el CENEPRED indican que Lima podría enfrentar un megasismo de 8.8 Mw frente a sus costas. La diferencia numérica puede parecer pequeña, pero en términos de energía liberada es abismal: un sismo de 8.8 libera 22 veces más energía que el de Yungay y tendría una duración de unos 90 segundos.

En el caso de Lima, el impacto no se limitaría al movimiento telúrico. El escenario más preocupante se ubica en los acantilados de la Costa Verde, esa franja costera que conecta distritos densamente poblados como Miraflores, Barranco, San Isidro y Chorrillos.

Un sismo de gran magnitud podría provocar:

Desprendimientos masivos de tierra, lodo y rocas desde lo alto de los acantilados.

Caída de edificaciones cercanas al borde.

Colapso parcial de las vías.

Y, posteriormente, la llegada de un tsunami.

A diferencia de Yungay, donde el aluvión descendió desde la montaña, en Lima la amenaza vendría desde dos frentes: desde arriba (los acantilados) y desde el mar. Las geomallas actuales mitigan el impacto de lluvias y sismos menores, pero no resistirían un megasismo sumado al reflujo erosivo de un tsunami.

El factor tiempo: la diferencia crucial

En 1970, la población de Yungay fue sorprendida por la velocidad del alud y por el eco que rebotaba en los cerros de la cordillera Blanca, lo que dificultó identificar el origen del peligro. El fenómeno fue casi instantáneo.

En Lima, el problema sería distinto, pero igualmente crítico: el tiempo estimado entre el terremoto y la llegada del tsunami sería de apenas 20 a 23 minutos como máximo.

En los días de verano, entre 150 000 y 250 000 personas pueden encontrarse en la zona de la Costa Verde, distribuidas entre playas, restaurantes y tránsito vehicular. Sin suficientes rampas, sin plataformas de evacuación vertical masiva y con accesos limitados, miles de personas podrían quedar atrapadas.

Las estimaciones más severas hablan de hasta 45 000 fallecidos y más de 62 000 heridos solo en la Costa Verde, dependiendo de la hora del evento y del estado de las vías tras el sismo.

Para comprender visualmente la magnitud de ambos escenarios —el aluvión que destruyó Yungay en 1970 y el posible colapso de los acantilados de la Costa Verde ante un megasismo— se pueden consultar las siguientes simulaciones:

Yungay (1970): https://youtube.com/shorts/lWly3RDMO9I?si=WwMYk4c-oxt4ZSOh

Lima – Sismo proyectado 8.8 Mw y Tsunami – Colapso de Acantilados de la Costa Verde: https://www.tiktok.com/@alertasprevencion/video/7610655406855064852

Diferencias clave entre ambos escenarios

Magnitud y energía liberada: En Yungay (1970) fue de 7.9 Mw, mientras que el sismo proyectado para Lima es de 8.8 Mw. Esta diferencia energética multiplica 22 veces el potencial destructivo en la capital.

En Yungay (1970) fue de 7.9 Mw, mientras que el sismo proyectado para Lima es de 8.8 Mw. Esta diferencia energética multiplica 22 veces el potencial destructivo en la capital. Origen del fenómeno secundario: En Yungay, el desastre fue un aluvión generado por un desprendimiento glaciar; en Lima, sería una combinación de deslizamientos en los acantilados y un tsunami oceánico.

En Yungay, el desastre fue un aluvión generado por un desprendimiento glaciar; en Lima, sería una combinación de deslizamientos en los acantilados y un tsunami oceánico. Densidad poblacional: Yungay era una ciudad andina de tamaño medio; la Costa Verde, en cambio, forma parte de la zona urbana metropolitana de una ciudad con más de 10 millones de habitantes.

Yungay era una ciudad andina de tamaño medio; la Costa Verde, en cambio, forma parte de la zona urbana metropolitana de una ciudad con más de 10 millones de habitantes. Exposición humana: En Yungay, la tragedia fue masiva, pero localizada. En Lima, la afectación sería simultáneamente urbana, vial, costera y turística.

¿Sería mayor el daño en Lima?

Desde el punto de vista humano, el impacto potencial en Lima podría superar en víctimas directas a la tragedia de Yungay, especialmente si ocurre en temporada alta y en horario diurno.

Además, el daño estructural en una capital densamente edificada y con infraestructura crítica tendría consecuencias a nivel país. Yungay fue una tragedia regional devastadora; un evento de 8.8 en Lima sería una crisis de alcance nacional e incluso internacional.

La lección pendiente

Yungay nos enseñó que la naturaleza no necesita grandes advertencias para actuar. La montaña cayó en segundos y cambió la historia del Perú.

La Costa Verde representa hoy un riesgo anunciado. A diferencia de 1970, hoy contamos con ciencia, modelos predictivos y memoria histórica. También existe un Proyecto de Reforzamiento de los Acantilados que incluye la reconfiguración de taludes con andenería vegetada, muros de concreto armado de 18 metros anclados y rampas de evacuación cada 400 metros, entre otras medidas. Sin embargo, actualmente solo contamos con geomallas parciales y monitoreo en algunos distritos. La verdadera amenaza no es solo geológica: es la inacción humana.

No podemos evitar el terremoto; eso es imposible. Pero sí podemos evitar que el colapso de los acantilados desencadene una tragedia de proporciones nacionales si ejecutamos el Proyecto de Reforzamiento Integral. La diferencia entre el desastre y la prevención depende hoy de una decisión humana. Yungay no debe ser solo un recuerdo trágico. Debe ser la alarma que despierte a Lima de su inacción.