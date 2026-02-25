El Comercio
De la táctica a la práctica: el legado invisible de la Defensa

“La defensa no debe concebirse solo como un mecanismo para la seguridad, sino como un catalizador de innovación y desarrollo nacional”.

    Omar Noriega Ramírez
    Coronel EP en retiro e investigador asociado del Centro de Estudios Geopolíticos y de Seguridad Nacional.

    "El Perú enfrenta la misma encrucijada que describe Rumelt: una ventana de oportunidad histórica abierta por el proceso de modernización de las Fuerzas Armadas". Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    El programa televisivo “De la táctica a la práctica”, emitido entre el 2003 y 2004, ilustraba con maestría una realidad a menudo ignorada: la profunda conexión entre las innovaciones militares y su impacto en la vida cotidiana.

