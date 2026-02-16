Economía crece en 3,44%, gobierno recibió al menos 73 visitas que terminaron de madrugada y asesinan a chofer de transporte público en SMP

En el Semáforo de este lunes 16 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el crecimiento económico del 3,44% en 2025 demuestra resiliencia y estabilidad pese a tensiones globales, fortaleciendo la confianza y el empleo en vísperas del año electoral. Segundo, las 73 visitas nocturnas a Palacio durante la gestión de José Jerí revelan falta de transparencia y posibles irregularidades que dañan la credibilidad institucional. Finalmente, el asesinato de un conductor en San Martín de Porres refleja la ineficacia estatal frente al crimen organizado, una situación que exige acciones urgentes y no promesas electorales.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Saludable crecimiento económico

El crecimiento económico del 3,44% al cierre del 2025 representa un avance moderado, pero significativo para el Perú. Esta cifra refleja la resiliencia productiva nacional en un contexto latinoamericano desafiante y sienta bases favorables de cara a este 2026. Este repunte refleja estabilidad macroeconómica pese a tensiones globales y locales. Y, de cara a un año electoral, fortalece la confianza en la inversión privada que genera empleo.

🔴 Injustificables ingresos de madrugada

Al menos 73 visitas a Palacio de Gobierno concluyeron pasada la medianoche durante la gestión de José Jerí, algunas superando 20 horas. Muchos visitantes obtuvieron posteriormente contratos estatales, evidenciando un patrón irregular. Es lamentable que el presidente normalice encuentros de madrugada sin transparencia. Estos hechos erosionan credibilidad institucional y generan sospechas fundadas sobre contrataciones irregulares que no han sido explicadas por el mandatario ante la ciudadanía.

🔴 No paran los asesinatos

Un conductor de la empresa ‘El Rápido’ fue asesinado a balazos mientras cumplía su ruta en San Martín de Porres, interceptado por sicarios en motocicleta con pasajeros a bordo. Es lamentable que estos crímenes, vinculados a extorsión, se repitan sin freno. Las autoridades muestran incapacidad para implementar medidas efectivas contra el crimen organizado que azota al transporte público. Esta negligencia resulta indolente e inaceptable y exige acciones contundentes inmediatas por parte de las fuerzas del orden.