Economía crece en 3,44%, gobierno recibió al menos 73 visitas que terminaron de madrugada y asesinan a chofer de transporte público en SMP

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este lunes 16 de febrero.

    Balean a chofer de la línea de buses el Rápido en plena avenida 12 de octubre en San Martín de Porres. (Foto: cesar.grados@photo.gec)
    En el Semáforo de este lunes 16 de febrero, conoce la postura de El Comercio respecto de los siguientes temas. Primero, el crecimiento económico del 3,44% en 2025 demuestra resiliencia y estabilidad pese a tensiones globales, fortaleciendo la confianza y el empleo en vísperas del año electoral. Segundo, las 73 visitas nocturnas a Palacio durante la gestión de José Jerí revelan falta de transparencia y posibles irregularidades que dañan la credibilidad institucional. Finalmente, el asesinato de un conductor en San Martín de Porres refleja la ineficacia estatal frente al crimen organizado, una situación que exige acciones urgentes y no promesas electorales.

