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A mis tiempos

Si la oposición en Diputados no quiere conceder facultades legislativas, debe explicar detalladamente por qué y hacerlo pronto.

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    "El debate sobre los eventuales decretos legislativos no puede ser excusa para la inacción". Ilustración: El Comercio.
    "El debate sobre los eventuales decretos legislativos no puede ser excusa para la inacción". Ilustración: El Comercio.

    Desde que se anunciaron los resultados parlamentarios en las elecciones de abril, se sabía que quien asumiera la Presidencia de la República en julio no la tendría fácil. El Congreso estaba fraccionado, los márgenes eran justos y cualquier alianza para la gobernabilidad sería complicada de lograr en ambas cámaras.

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