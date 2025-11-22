Reglamento atropellado

El espantoso accidente de Arequipa, donde un bus se precipitó hacia el abismo tras ser impactado por una camioneta que venía en sentido contrario y que provocó casi 40 muertos, ha dejado varias lecciones. Una de las principales es la falta de guardavías en una de las carreteras más transitadas del país –la Panamericana Sur–, especialmente considerando que la zona del siniestro ya tenía antecedentes de vehículos que se despistaban y terminaban llevando a sus pasajeros hacia una muerte segura.

Pues bien, expertos consultados por este Diario han explicado que el marco legal para evitar este tipo de tragedias existe al menos desde el 2008 y, sin embargo, no se aplica. Según Mauro Monteleone, experto en seguridad vial y representante de la European Road Federation, hace 17 años participó junto con el MTC en la elaboración de una normativa para regular la instalación de barreras de seguridad en el sistema vial nacional y garantizar que estas sean las adecuadas para cada tipo de pista. Como parte de ese esfuerzo, se instalaron guardavías de prueba en tramos de la Panamericana Sur, de la avenida Javier Prado en Lima y de la autopista Chincha-Pisco, pero estas no se extendieron a todo el territorio. De haberlo hecho, se habrían evitado accidentes luctuosos como los del Serpentín de Pasamayo en el 2018 (52 fallecidos) o el cerro San Cristóbal en el 2017 (nueve muertos).

La responsabilidad por este atropello al reglamento es doble: por un lado, de las empresas que tienen en concesión varias de las vías más importantes del país y, por el otro, del Estado, que, como explica el ingeniero de tránsito, David Fairlie, carece de una entidad “que se encargue de fiscalizar este tipo de instalaciones o la falta de ellas”. “Todo está bien reglamentado, pero no hay quien se asegure o fiscalice que realmente se lleven a cabo esos ensayos y no instalen cualquier cosa”, acotó.

Esto no solo genera la falta de guardavías en curvas peligrosas o con antecedentes de despistes, sino también la instalación inadecuada de dichos elementos de seguridad. Algo que se pudo constatar en setiembre pasado en la Vía de Evitamiento en Lima, cuando un bus de transporte público chocó con una de estas barreras que, en lugar de contener el impacto, terminó introduciéndose en el vehículo como un cuchillo.

Finalmente, como sostienen los expertos, colocar guardavías en zonas críticas como curvas ni siquiera implica un desembolso considerable de dinero. Se trata de herramientas accesibles que podrían salvarles la vida a decenas de personas. No hace falta inventar nada; basta con cumplir –o verificar que se cumpla– lo que ya existe. Pero parece que en el Perú eso es mucho pedir.