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La división esperada

Ambas cámaras del Congreso eligieron ayer a sus respectivas mesas directivas en anticipo de lo que podría ser un período difícil para el Ejecutivo desde Diputados.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Javier Valle Riestra, recordado constitucionalista y congresista del Apra, solía decir que –entre los poderes del Estado– el Congreso era primus inter pares o el que llevaba el liderazgo en una relación entre instituciones de peso similar. Esta sutileza en el equilibrio entre poderes estuvo en entredicho en los últimos años, con un Congreso ostensiblemente por encima de un Ejecutivo disminuido y apocado.

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