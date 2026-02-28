El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Lo que El Niño traerá

Autoridades y ciudadanos debemos prepararnos para la posibilidad de que el aumento de las temperaturas propicie un nuevo brote de dengue.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "En el 2023, ya vimos los estragos que la enfermedad puede desatar en poco tiempo. El Niño costero, inevitablemente". (Ilustración: Giovanni Tazza)
    "En el 2023, ya vimos los estragos que la enfermedad puede desatar en poco tiempo. El Niño costero, inevitablemente". (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Hace unos días, la Comisión Multisectorial Encargada del Estudio del Fenómeno El Niño (Enfen) informó sobre la llegada de El Niño costero en marzo, un anuncio que, de hecho, guarda relación con las intensas lluvias que se vienen registrando en algunas regiones del país como Arequipa, Cusco, Ica y Junín. En Lima, el caudal del río Rímac alcanzó el umbral rojo en la noche del jueves y lo mismo ocurrió con el río Tumbes en la mañana de ayer.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.