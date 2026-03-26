De nuevo y acomodarse

Durante una reunión del presidente José Balcázar con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía, el mandatario señaló que está evaluando la posibilidad de derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 “con el propósito de fortalecer a Petro-Perú frente al actual contexto de crisis energética global” y que en los próximos días se adoptará una decisión al respecto.

Como se sabe, el decreto en cuestión, aprobado meses atrás, durante la administración de José Jerí, encarga a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro Inversión) el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de la petrolera estatal. Una medida que busca poner fin a la dilapidación de recursos fiscales que genera esa empresa al demandar permanentes “rescates” que, a la fecha, suman ya S/18.388 millones. Ese dinero, conviene no olvidarlo, proviene de los impuestos que pagamos todos los peruanos y podría haber sido invertido en sectores como educación, salud, seguridad o justicia, en los que las necesidades abundan.

Existe, sin embargo, un tramado de corrupción e intereses que bloquea desde hace décadas cualquier intento de poner coto a tal situación. Un tramado de corrupción e intereses que tiene un brazo político dentro y fuera del Congreso. Con discursos patrioteros que agitan la obsoleta noción de las “empresas estratégicas”, parlamentarios de diversas bancadas –pero sobre todo de izquierda– y actuales candidatos presidenciales “denuncian” cualquier intento de cambiar ese estado de cosas como un atentado contra la soberanía nacional y una maniobra encubierta para beneficiar intereses protervos nunca bien precisados. La verdad, no obstante, es que lo que quieren es seguir teniendo ese barril sin fondo a disposición por la eventualidad de que les tocara esta vez a ellos llegar al poder…

El congresista Balcázar proviene de esos sectores políticos y fue llevado a la presidencia con sus votos, por lo que no es de extrañar que esté dando todas las señales de estar a punto de dar marcha atrás en lo poco que se había avanzado en la corrección de este clamoroso desfalco a los contribuyentes.

Días atrás, ya había adelantado en una entrevista con este Diario que tomaría una “posición nacionalista” a propósito de la situación de Petro-Perú: una decisión que, por un lado, excede los encargos que recibió al asumir la jefatura del Estado por cinco meses y, por otro, rinde tributo a la vieja consigna nacional del “de nuevo y acomodarse”.