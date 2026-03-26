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De nuevo y acomodarse

Balcázar contempla la posibilidad de dar marcha atrás en la reorganización de Petro-Perú.

    Editorial El Comercio
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    "La verdad, no obstante, es que lo que quieren es seguir teniendo ese barril sin fondo a disposición por la eventualidad de que les tocara esta vez a ellos llegar al poder…"
    "La verdad, no obstante, es que lo que quieren es seguir teniendo ese barril sin fondo a disposición por la eventualidad de que les tocara esta vez a ellos llegar al poder…"

    Durante una reunión del presidente José Balcázar con representantes de la Federación de Unidad Nacional del Petróleo y Energía, el mandatario señaló que está evaluando la posibilidad de derogar el Decreto de Urgencia 010-2025 “con el propósito de fortalecer a Petro-Perú frente al actual contexto de crisis energética global” y que en los próximos días se adoptará una decisión al respecto.

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