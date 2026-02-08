Inicio
·
opinion
·
editorial

/ NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Redes ilegales

Cada vez es más evidente que varios partidos cobijan candidatos al Congreso vinculados con economías ilegales.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    ×
    estrella

    Accede a esta función exclusiva

    Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Evidentemente, las actividades ilegales buscarán una representación en lo más alto de la política nacional. Desde ahí pueden proteger sus intereses con suficiente influencia". (Ilustración: Víctor Aguilar)
    "Evidentemente, las actividades ilegales buscarán una representación en lo más alto de la política nacional. Desde ahí pueden proteger sus intereses con suficiente influencia". (Ilustración: Víctor Aguilar)

    En los últimos años, los descomunales ingresos que mueve la minería ilegal han opacado parte de la discusión sobre el resto de la economía ilícita y su infiltración en el aparato público. Esto es un error. Más bien, en la erosión del sistema democrático y del Estado de derecho las economías ilegales se potencian mutuamente.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

    Redes ilegales
    Editorial

    Redes ilegales

    El consejo de Velarde
    Editorial

    El consejo de Velarde

    Mucho más que show
    Editorial

    Mucho más que show

    Los ‘fans’ del golpista
    Editorial

    Los ‘fans’ del golpista