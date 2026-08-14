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Desafíos para la educación

CADE Educación 2026 confirma que el problema no es de recursos, sino de gestión, y que la IA debe ser una herramienta, no un sustituto humano.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto: IPAE Acción empresarial
    Foto: IPAE Acción empresarial

    CADE Educación 2026, que reunió a más de 700 docentes, directivos y especialistas bajo el lema “Enseñar para aprender”, se llevó a cabo el miércoles 12 y jueves 13, y puso sobre la mesa una verdad incómoda: el Perú aumenta el gasto público en educación sin que ello se traduzca en mejores aprendizajes. El diagnóstico de la primera jornada, organizada por IPAE Acción Empresarial, es tan claro como preocupante. El sistema educativo, descrito como una cadena de tres eslabones –infraestructura, docentes y estudiantes–, arrastra deudas en cada componente, y ninguna se resuelve únicamente con más presupuesto.

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