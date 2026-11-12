‘Chalecos’

Este martes, se registró en la Cámara de Diputados un hecho bochornoso. Tres bancadas impidieron que se le levantara el fuero al expresidente Pedro Castillo para que el Ministerio Público pudiera avanzar en las investigaciones iniciadas tres años atrás por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, en relación con los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante su gobierno. Como se sabe, se trata de un caso que cuenta con diversos testimonios de oficiales que fueron dejados de lado en el proceso de ese año de manera irregular.

Las tres bancadas a las que nos referimos son Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación. Las dos primeras votaron en contra de la moción que proponía acusar constitucionalmente al exmandatario y la tercera se abstuvo: una manera de no aparecer como cómplices del denunciado ante la opinión pública, pero que, de todas maneras, bloqueaba el desarrollo de la investigación.

Así, la iniciativa obtuvo 54 votos a favor (de las bancadas Fuerza Popular, Renovación Popular y Partido del Buen Gobierno), 43 en contra y 11 abstenciones. Es decir, consiguió el apoyo de la mayoría, pero no los 66 votos –equivalentes a la mitad más uno del total de miembros de la Cámara baja– que requería para ser aprobada. Queda por establecer qué sucedió con los 22 diputados que, simplemente, no votaron. Por otro lado, se sabe que al principio hubo discrepancias en el interior del Partido del Buen Gobierno. Finalmente, sin embargo, el bloque se alineó con la decisión mayoritaria, lo que sugiere que la ingrata experiencia de haber sido furgón de cola de otros partidos, empeñados en llevar adelante una agenda radical y de defensa cerrada del exgobernante golpista, los ha hecho reflexionar. Pero el comportamiento de los partidarios de Jorge Nieto frente al intento de amnistiar a Castillo y a varios de sus secuaces por su participación en los hechos del 7 de diciembre del 2022, impulsado por Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación, será la prueba de si tal reflexión se ha producido...

En cualquier caso, la actitud de las mentadas bancadas ha hecho recordar los vergonzosos blindajes a los que nos tuvieron acostumbrados anteriores conformaciones parlamentarias. Solo que, en esta ocasión, no hemos sido testigos del esfuerzo de ciertos congresistas por proteger a sus iguales (lo que en su momento se conoció como ‘otoronguismo’), sino a alguien que ostentó –y desvirtuó– una función más elevada. Hablamos, pues, de meros ‘chalecos’.