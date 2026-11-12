El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

‘Chalecos’

Pedro Castillo fue blindado por tres bancadas en el caso de los ascensos militares y policiales.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Tres bancadas impidieron que se le levantara el fuero al expresidente Pedro Castillo para que el Ministerio Público pudiera avanzar en las investigaciones iniciadas tres años atrás por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio". (Ilustración: El Comercio)
    "Tres bancadas impidieron que se le levantara el fuero al expresidente Pedro Castillo para que el Ministerio Público pudiera avanzar en las investigaciones iniciadas tres años atrás por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio". (Ilustración: El Comercio)

    Este martes, se registró en la Cámara de Diputados un hecho bochornoso. Tres bancadas impidieron que se le levantara el fuero al expresidente Pedro Castillo para que el Ministerio Público pudiera avanzar en las investigaciones iniciadas tres años atrás por los presuntos delitos de patrocinio ilegal, abuso de autoridad y cohecho pasivo propio, en relación con los ascensos de oficiales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante su gobierno. Como se sabe, se trata de un caso que cuenta con diversos testimonios de oficiales que fueron dejados de lado en el proceso de ese año de manera irregular.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?