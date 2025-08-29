Ciudadano Nicanor

Dos días atrás, personal policial y fiscal allanó la vivienda de Nicanor Boluarte como parte de la investigación a una presunta organización criminal liderada por el hoy ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, cuando se encontraba al frente de la cartera de Interior. En el caso específico de Boluarte, el Ministerio Público lo ubica en la trama de una mina, cuyos propietarios habrían otorgado contratos de supuestos servicios prestados por el hermano de la mandataria a cambio de obtener apoyo del gobierno para recuperar unos terrenos. Estos contratos habrían tenido el objetivo de demostrar el “arraigo laboral” de Nicanor Boluarte para beneficiarlo en otras investigaciones que tiene abiertas.

Como era previsible, la presidenta fue de las primeras voces en pronunciarse al respecto, algo que ha hecho cada vez que la fiscalía o la prensa han destapado hechos irregulares en los que está involucrado su hermano. Más sorpresivos, sin embargo, han sido los pronunciamientos de otros funcionarios que no guardan ningún parentesco con el allanado.

El Consejo de Ministros, por ejemplo, emitió el miércoles un comunicado en el que acusa al Ministerio Público de ponerse “del lado del desgobierno” y en contra de “la Constitución, la democracia, el Estado de derecho y la institucionalidad”. Y, como para que no quedaran dudas del mensaje que quería enviar, dicho documento fue leído por el jefe del Gabinete, Eduardo Arana, en compañía del resto del equipo ministerial. Un despliegue de poder pocas veces visto en el que la cúpula gubernamental sale en bloque a defender a un individuo en particular. Arana, además, afirmó de manera personal en una entrevista que Nicanor Boluarte no es “un ciudadano cualquiera; tiene un nombre y ese nombre está evidentemente vinculado a la señora presidenta”.

La realidad, sin embargo, es que los ministros se equivocan. Ni Boluarte es especial ni merece ningún trato privilegiado. Es un ciudadano más. Y no deja de ser curioso que el mismo gobierno, que se la pasó diciendo que Nicanor Boluarte no tenía nada que ver con él y no era funcionario, de pronto decida salir en bloque a ejercer de su abogado personal. Por lo demás, no olvidemos que el hermano de la mandataria carga con señalamientos bastante graves, que van desde usar la red nacional de prefectos para impulsar su propio partido hasta ayudar a sus allegados a obtener contratos con el IPD.

Por último, sobre el coimputado de Nicanor Boluarte, el ministro Santiváñez, ya dijimos que su docena de procesos en curso son incongruentes con el cargo que le ha sido otorgado el último sábado. Una postura que hoy solo queda ratificar a la luz de los nuevos hechos y de los llamativos nombramientos de allegados suyos en el aparato estatal que han comenzado a registrarse.