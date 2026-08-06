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El Movadef no tiene lugar en la democracia

Colocar a César Tito Rojas en la Comisión de Ética era un desafío a la institucionalidad.

    Editorial El Comercio
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    El diputado César Tito Rojas ya no representará a Juntos por el Perú en la Comisión de Ética. (Imagen: Difusión)
    El diputado César Tito Rojas ya no representará a Juntos por el Perú en la Comisión de Ética. (Imagen: Difusión)

    La bancada de Juntos por el Perú se vio obligada a retroceder. Luego de enfrentar una lluvia de críticas por haber designado al diputado César Tito Rojas, exdirigente del Movadef y de la facción radical del magisterio Conare-Sutep, como su representante en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados, la bancada decidió retirarlo y reemplazarlo por Jéssica Pérez. El cambio, realizado a regañadientes, evita que se consume un despropósito institucional, pero no borra el hecho de que esa haya sido, en primer lugar, la decisión política del partido.

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