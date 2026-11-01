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Cuando llueve en Lima

La ciudad capital no está preparada para lo que podría venir.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Las lluvias que hubo en Lima Sur dejaron aniegos y vehículos afectados.
    Las lluvias que hubo en Lima Sur dejaron aniegos y vehículos afectados.

    La atención sobre los efectos del fenómeno de El Niño (FEN) de este y el siguiente año se concentra, principalmente, en la costa norte del país. No es para menos: en regiones como Piura y Tumbes, las potenciales lluvias podrían costar numerosas vidas y causar los peores estragos económicos y de infraestructura.

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