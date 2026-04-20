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De cúpula a raíz

El Comercio abre su redacción para la discusión de ideas de fondo entre especialistas, esta vez con el fin de repensar el sistema político y electoral.

    Editorial El Comercio
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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Desde este Diario seguimos minuto a minuto el desarrollo de la crisis electoral a la que la ONPE arrojó al país desde los comicios de la semana pasada. La situación demanda soluciones prácticas, oportunas y justas que se ciñan al marco legal vigente. Para cualquier demócrata es inaceptable ignorar lo que parecen ser fallas sistemáticas del ente encargado de organizar las elecciones, y se debe responder con agilidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.