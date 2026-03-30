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De proveedor a senador

Los postulantes al Congreso por APP que fueron proveedores en sus gobiernos regionales refuerzan la imagen de ese partido como una fuerte red de clientelismo político.

    Editorial El Comercio
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    Foto: César Acuña en campaña por Alianza para el Progreso.
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