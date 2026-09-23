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Del discurso a los resultados

El mensaje de Keiko Fujimori ante la ONU sobre la lucha contra el crimen organizado es positivo, pero no solo basta nombrar al enemigo.

    Editorial El Comercio
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    Keiko Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Presidencia del Perú
    Keiko Fujimori en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Foto: Presidencia del Perú
    / LINO CHIPANA

    Luego de 57 días en el cargo, la presidenta Keiko Fujimori tuvo ayer su primera presentación ante un gran foro internacional: la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su período 81 de sesiones. En su discurso en la sede de la ONU en Nueva York, la mandataria abordó sobre todo tres retos: la seguridad y crimen organizado, la educación y la institucionalidad y democracia. Pero fue el primer asunto el que concentró buena parte de su intervención. No podía ser de otra forma: la inseguridad es un gran problema para los peruanos: según la ronda 2025-2026 del Barómetro de las Américas, el 57% considera la seguridad como el problema más grave del país.

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