Del discurso a los resultados

Luego de 57 días en el cargo, la presidenta Keiko Fujimori tuvo ayer su primera presentación ante un gran foro internacional: la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el marco de su período 81 de sesiones. En su discurso en la sede de la ONU en Nueva York, la mandataria abordó sobre todo tres retos: la seguridad y crimen organizado, la educación y la institucionalidad y democracia. Pero fue el primer asunto el que concentró buena parte de su intervención. No podía ser de otra forma: la inseguridad es un gran problema para los peruanos: según la ronda 2025-2026 del Barómetro de las Américas, el 57% considera la seguridad como el problema más grave del país.

La presidenta acertó al sostener que el crimen organizado no puede seguir siendo tratado como una suma de problemas a escala nacional ni como una amenaza circunscrita a las fronteras de cada Estado. Esa mirada fragmentada, señaló, ha permitido que las organizaciones criminales transnacionales consoliden sus economías ilegales en actividades como la minería ilegal, el narcotráfico y el contrabando, por citar algunos ejemplos. En esto tiene razón. El Perú ya no enfrenta solo a bandas criminales, sino a redes capaces de mover grandes sumas de dinero, controlar territorios, infiltrar instituciones y utilizar la violencia como un mecanismo de dominación.

Fujimori planteó, además, que el primer paso consiste en identificar al adversario: “Estas son organizaciones terroristas y deben ser enfrentadas como lo que son: enemigos del Estado democrático y de los ciudadanos de bien”. Lo que dijo expresa una indignación comprensible ante el terror que suponen las mafias y redes delictivas. Sin embargo, una denominación más severa no reemplaza una estrategia más eficaz. Llamar terroristas a las organizaciones criminales tiene fuerza política, pero solo tendrá utilidad real si eso se acompaña de capacidades reales para luchar contra ellas.

En esa línea, resulta pertinente la alusión de Fujimori a la incorporación del Perú al Escudo de las Américas y a la necesidad de una coordinación regional. Las mafias no reconocen fronteras; por tanto, la cooperación en inteligencia, control financiero o persecución de activos, entre otros, no puede limitarse a un espacio restringido. La presidenta prometió perseguir el delito “desde el hombre que ejecuta hasta el entramado que lo sostiene”. Y anunció una actuación decidida de las Fuerzas Armadas, junto con la Policía Nacional, ante la “amenaza al orden interno” que generan las organizaciones criminales.

El compromiso manifestado por Fujimori es correcto, pero nombrar al enemigo no equivale a derrotarlo. El país necesita con urgencia acciones concretas y, sobre todo, resultados.