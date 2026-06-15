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No es la Constitución

Desde el Congreso algunos insistirán en cambiar la carta magna para su propio beneficio a pesar de que los problemas del Perú están en otro lado.

    Editorial El Comercio
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    El enero del 2020 en plena campaña al Congreso, el entonces candidato de Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, durante una conferencia de prensa. A su derecha el tambien entonces candidato de su partido, Roberto Sánchez. (Foto: El Comercio)
    El enero del 2020 en plena campaña al Congreso, el entonces candidato de Juntos por el Perú y exprocurador anticorrupción, Julio Arbizu, durante una conferencia de prensa. A su derecha el tambien entonces candidato de su partido, Roberto Sánchez. (Foto: El Comercio)
    / NUCLEO-FOTOGRAFIA > RENZO SALAZAR

    Los planes de gobierno de Juntos por el Perú (JP) –el original de la primera vuelta electoral y el sustituto de emergencia para la segunda– estaban plagados de propuestas desatinadas, impracticables o peligrosas. En ese marco, la iniciativa base de sus despropósitos era sin duda el llamado a una asamblea constituyente para reemplazar todo el texto constitucional actual.

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