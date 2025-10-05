Dos años sin Cerrón

Este gobierno ha tenido una generosa cuota de promesas incumplidas. Entre ellas, una que no debe dejar de llamar la atención es la siempre inminente captura del prófugo exgobernador de Junín y líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.

Mañana, de hecho, se cumplen dos años desde que Cerrón pasó a la clandestinidad. Sobre él pesan acusaciones de lavado de activos y participación en organizaciones criminales, como por ejemplo Los Dinámicos del Centro. Apenas la semana pasada, el Poder Judicial rechazó su pedido de hábeas corpus y mantuvo la orden de prisión preventiva en su contra.

Pero lejos de esconderse de los reflectores, Cerrón se ha mostrado desafiante. Tiene presencia virtual en eventos partidarios. Comenta de política diariamente en redes sociales. Da entrevistas en distintos formatos. Incluso, hasta hace unos pocos meses, no descartaba postular a la Presidencia de la República en el 2026. Al cabo de dos años de búsqueda, sus constantes apariciones son poco menos que una burla para las autoridades. Para celebrar el segundo aniversario, según sus redes sociales, Cerrón estará presentando un libro mañana en La Victoria: “Perú Libre: del campo a la ciudad”.

Para hacer la figura aún más vergonzosa, no han faltado las autoridades que, a lo largo de los últimos meses, aseguraron que la captura de Cerrón estaba próxima, solo para luego ver frustradas sus predicciones con el paso de las semanas sin obtener resultado alguno. “Estamos ahí, cerca, no solo la inteligencia está trabajando bastante [...]. Ya no vamos a esperar mucho tiempo. Esta persona tiene que ser capturada ya”, dijo por ejemplo el entonces ministro del Interior, Walter Ortiz, en abril del 2024. Figuras retóricas similares utilizaron Juan José Santiváñez –cuando ocupó el mismo cargo– y altos mandos de la policía. Una y otra vez, con cercos y redadas de por medio, terminaron con las manos vacías.

Recientemente, el actual ministro del Interior, Carlos Malaver, deslizó la hipótesis de que Cerrón ha logrado permanecer prófugo porque “inteligencias extranjeras” lo estarían apoyando. Si bien ello no se puede descartar, quizá habría que mirar más bien dentro de la estructura interna política, fiscal y policial nacional por si los principales responsables de la libertad de Cerrón no están agazapados ahí. No han sido pocos los rumores y comentarios en esa dirección. A lo mejor se les puede reconocer mañana en la presentación de un libro.