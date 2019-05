Editorial 2: La extradición agridulce

El lunes de esta semana, la Audiencia Nacional de España accedió a extraditar a César Hinostroza, el ex juez supremo que en octubre, mientras era investigado por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, fugó del Perú para evadir la acción de la justicia.

La decisión anunciada por la institución ibérica, empero, no ha caído del todo bien en nuestro país. Y es que al prófugo ex magistrado se lo extraditará –y en consecuencia se lo juzgará ya una vez acá– por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y negociación incompatible, mas no por el de su eventual pertenencia a una organización criminal: un delito que, en caso de ser condenado, le habría deparado una pena bastante más gravosa que las otras.

El hecho ha desatado un fuego cruzado entre distintos actores políticos afanosos por atribuirse mutuamente la responsabilidad, en lo que constituye un ejercicio tan previsible como ocioso, pues la verdad es que la disputa sería fácil de zanjar a través de una lectura atenta de la resolución de la justicia española.

El documento, en efecto, se ocupa de los argumentos del Ministerio Público peruano y considera que indicios como el trabajo con “palabras clave”, la relación de amistad entre los implicados y el financiamiento de almuerzos por empresarios no bastan para identificar a “una auténtica organización criminal”. En otras palabras, el caso de la fiscalía no resultó en este punto lo suficientemente creíble para la Audiencia Nacional.

La resolución menciona, además, al Congreso y específicamente hace alusión a la ocasión en la que este no imputó a los integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, supuestos participantes en Los Cuellos Blancos del Puerto, el delito de organización criminal: detalle fundamental para la negativa a extraditar a Hinostroza por ese delito pues, como dice la resolución, “sería el jefe de una organización sin miembros”.

Lo cierto es que la extradición del ex juez acusado de corrupción –tal como está– deja un sabor agridulce en la ciudadanía, pues si bien se ha conseguido que deba regresar al país para enfrentar a la justicia, queda también la sensación de que esta no podrá alcanzarlo de manera cabal.