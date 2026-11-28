Ayer a las 6:30 a.m., cuando miles de limeños inician su jornada por la Costa Verde rumbo al Callao y al aeropuerto Jorge Chávez, una banda armada bloqueó la subida Santa Rosa y convirtió la vía en el escenario de un atraco de película. Encapuchados con armas de largo alcance cerraron el paso a dos camionetas, dispararon al menos 10 veces contra una de ellas, redujeron al conductor sobre el pavimento y huyeron con bolsas y un maletín. Hubo dos heridos, un hombre y una mujer. No hubo, en cambio, un solo policía que interrumpiera la escena.

Lo grave no es únicamente el robo: es la forma. Se trató de una vía metropolitana, arteria de tránsito permanente que además sirve de acceso al principal aeropuerto del país, asaltada a plena luz, sin reacción policial inmediata y sin un sistema de cámaras capaz de integrarse para perseguir a los fugitivos. Como las imágenes de marzo en la subida Escardó, cuando robaron ocho kilos de oro a pleno día, esto dice más de la impunidad organizada que de la falta de policías. El crimen ha vuelto a ganarle la calle al Estado.

Conviene, sin embargo, ser justos. En menos de tres meses, el gobierno logró capturar a dos cabecillas de las tres bandas más temibles del país, y lo hizo con apoyo de los Estados Unidos. Los jefes de Los Pulpos y La Nueva Jauría están hoy en penales de máxima seguridad. Es un avance real que ningún análisis puede ignorar. Pero esa victoria no alcanza a cambiar la rutina del ciudadano de a pie: los extorsionadores siguen asesinando choferes, y escenas como la de ayer en la Costa Verde se están haciendo una lamentable costumbre.

Esa distancia entre los golpes de alto perfil y la seguridad cotidiana es exactamente el problema. Llevar a un capo a prisión exige inteligencia y colaboración; que una calle amanezca defendida exige presencia policial, patrullaje de serenazgo (en lo que las municipalidades deben apoyar), cámaras interconectadas y capacidad de reacción inmediata junto con los municipios. Sin embargo, nada de eso apareció la mañana de este viernes.

La presidenta Keiko Fujimori hizo del orden su promesa central, y con razón: es la deuda más pesada con los ciudadanos. Urge acelerar el paso, articular esfuerzos y traducir las iniciativas en acciones concretas y resultados tangibles. Mientras las calles sigan siendo tierra de nadie, la promesa del orden seguirá pendiente precisamente donde más se la necesita.