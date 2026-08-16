El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

A dos manos

El aumento del gasto en planillas del Estado ha sido enorme, pero no ha tenido correlato con la calidad de los servicios que entrega.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    Bajo las métricas económicas más usadas, no es estrictamente correcto argüir que el Estado Peruano es demasiado grande y que debería, en consecuencia, achicarse. El gasto público total como porcentaje del PBI es cercano a 20%, menor que en la mayoría de los países de la región y apenas la mitad de lo que se registra en promedio en los países de la OCDE. La recaudación tributaria también es reducida para el tamaño de la economía, en parte como consecuencia de la informalidad.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.