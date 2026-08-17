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Las serpientes de oro

El avance de la minería ilegal en zona de selva es posiblemente el problema ambiental más crítico del país.

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    Detienen a policías y a exfiscal por presuntamente integrar red de minería ilegal. Foto: Difusión
    Detienen a policías y a exfiscal por presuntamente integrar red de minería ilegal. Foto: Difusión

    En los últimos años, el avance de la minería ilegal a gran escala en zonas como Pataz, en La Libertad, ha acaparado titulares. No es para menos. Las exportaciones de oro ilegal se contarían ya en más de US$10.000 millones por año, en parte debido a la extracción en zonas rocosas.

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