Condena absoluta

Mientras más detalles se van conociendo sobre lo ocurrido en un bus del Liceo Naval Almirante Guise, más aterradora luce la situación. Como se sabe, la fiscalía investiga la denuncia de una presunta agresión sexual a un menor –un alumno de cuarto de media– de la mentada institución educativa. En el caso están implicados otros 10 alumnos que viajaban con él en el bus que los traía de regreso de una competencia deportiva. En el vehículo iban también otros estudiantes del plantel y, según el propio colegio, dos entrenadores. Sin embargo, nadie se habría percatado de lo que estaba sucediendo. Una tesis, a decir verdad, difícil de creer. Ahora los 10 adolescentes involucrados en el ataque están retenidos en la comisaría de familia, mientras el Ministerio Público determina su grado de responsabilidad en los hechos.

Lo ocurrido exige una condena inequívoca, sin matices ni relativizaciones. No hay circunstancia atenuante posible frente a un presunto abuso sexual cometido en grupo contra un menor, y cualquier intento de diluir la gravedad de los hechos resulta inaceptable. La barbarie que aquí se habría producido hace pensar más bien en una película de horror, con el agravante de que la agresión habría sido cometida delante de otros menores (probablemente casi tan aterrados como la propia víctima) y ante la aparente desidia de dos adultos presentes.

¿Cómo se ha llegado a un extremo así en nuestro sistema educativo? ¿Por qué el plantel mismo no se hizo eco de la denuncia apenas la conoció? ¿Qué medidas se pueden adoptar no solo para sancionar a los responsables, sino para atajar un problema que probablemente esté mucho más avanzado de lo que sospechamos? Estas y muchas otras preguntas permanecen en el aire, mientras persiste la sensación de que las autoridades e instituciones involucradas se están tomando la situación con una actitud parsimoniosa que no se corresponde con su gravedad.

El caso reabre, además, una alarma que no debería apagarse nunca: el acoso y el ‘bullying’ son fenómenos deplorables y extendidos en las instituciones que albergan a niños y adolescentes en todo el mundo, y laten con frecuencia detrás de tragedias mayores como esta. Hasta agosto, se registraron 1.183 reportes de violencia sexual entre escolares; estas conductas no nacen únicamente en las aulas: interpelan también la formación y los ejemplos recibidos en casa. Los colegios tienen la obligación ineludible de detectar a tiempo cualquier señal de riesgo, actuar ante la primera denuncia y no esperar a que la situación degenere en hechos irreparables. Nuestros hijos tienen derecho a estudiar, competir y trasladarse en espacios verdaderamente seguros, con adultos presentes y vigilantes, y no en ambientes donde el silencio y la desidia terminan siendo cómplices del horror. Este episodio no puede quedar en una anécdota más: exige sanción ejemplar para los responsables, protocolos reales de prevención en todos los colegios del país, y una reacción institucional que, por fin, esté a la altura de lo que está en juego.