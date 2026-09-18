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Condena absoluta

El caso de presunto abuso sexual en un bus escolar linda con la barbarie absoluta y es un llamado de atención para todos los colegios del país.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Foto: Mario Zapata/ GEC)
    (Foto: Mario Zapata/ GEC)

    Mientras más detalles se van conociendo sobre lo ocurrido en un bus del Liceo Naval Almirante Guise, más aterradora luce la situación. Como se sabe, la fiscalía investiga la denuncia de una presunta agresión sexual a un menor –un alumno de cuarto de media– de la mentada institución educativa. En el caso están implicados otros 10 alumnos que viajaban con él en el bus que los traía de regreso de una competencia deportiva. En el vehículo iban también otros estudiantes del plantel y, según el propio colegio, dos entrenadores. Sin embargo, nadie se habría percatado de lo que estaba sucediendo. Una tesis, a decir verdad, difícil de creer. Ahora los 10 adolescentes involucrados en el ataque están retenidos en la comisaría de familia, mientras el Ministerio Público determina su grado de responsabilidad en los hechos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.