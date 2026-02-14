Inicio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El colmo de la desfachatez

Vladimir Cerrón ahora demanda al Estado Peruano por supuestos “daños y perjuicios”.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00

    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La desfachatez, sin embargo, no tiene límites. Pero ojalá que sí tenga consecuencias electorales el próximo abril". Composición: El Comercio
    "La desfachatez, sin embargo, no tiene límites. Pero ojalá que sí tenga consecuencias electorales el próximo abril". Composición: El Comercio

    Por presunto “daño moral, lucro cesante y afectación a su proyecto político”, Vladimir Cerrón ha demandado al Estado Peruano (concretamente, al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la Contraloría General de la República y a la Procuraduría General del Estado) y exige S/8,6 millones a manera de indemnización. La demanda la presentó su madre, Bertha Rojas –quien acompaña a su hijo en la fórmula presidencial de Perú Libre para las elecciones de abril–, dado que Cerrón se encuentra prófugo desde hace más de dos años.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    El colmo de la desfachatez
    Editorial

    El colmo de la desfachatez

    Jerí en la picota
    Editorial

    Jerí en la picota

    Muertes sin pausa
    Editorial

    Muertes sin pausa

    Nuevo rostro, mismas prácticas
    Editorial

    Nuevo rostro, mismas prácticas