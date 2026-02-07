Inicio
/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

El consejo de Velarde

El presidente del BCR lleva toda la razón cuando afirma que el próximo mandatario deberá armar coaliciones parlamentarias si quiere gobernar.

    Julio Velarde participó en el foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026", realizado por El Comercio y América Multimedia para promover el intercambio de ideas en torno del proceso electoral. Foto: Joel Alonzo/GEC
    / JOEL ALONZO

    Dos días atrás, como parte del foro “Radiografía de la primera vuelta de las elecciones 2026” –realizado por este Diario y América Multimedia para promover el intercambio de ideas en torno del proceso electoral en marcha–, el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, dejó un consejo para el próximo jefe del Estado. Este deberá, afirmó, “armar realmente coaliciones [parlamentarias] que le permitan gobernar”. Precisamente esto, añadió, fue lo que ha faltado en los últimos diez años, en los que los enfrentamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo han llevado a que tengamos ocho presidentes y tres representaciones nacionales (cuando debimos tener apenas dos de cada uno).

