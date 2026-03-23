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/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Cara a cara

El debate de candidatos organizado por el JNE –que empieza hoy– puede ser un breve espacio de claridad en medio de una elección caótica y de poco brillo.

    Editorial El Comercio
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    Mira el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo. Conoce el horario, los candidatos y los canales para ver el debate gratis por TV abierta y online. Sigue el futuro de Perú desde Estados Unidos en directo. | Crédito: jne.gob.pe / Composición Gestión Mix
    Mira el Debate Presidencial del JNE 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo. Conoce el horario, los candidatos y los canales para ver el debate gratis por TV abierta y online. Sigue el futuro de Perú desde Estados Unidos en directo. | Crédito: jne.gob.pe / Composición Gestión Mix

    Este no será un debate electoral cualquiera. En el 2021, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), responsable de la organización de los debates, tuvo que diseñar un espacio para los 18 postulantes a la presidencia de entonces. El número ya era retador. Esta vez, la cancha deberá abrirse para 35 aspirantes a dirigir el Ejecutivo; casi el doble.

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