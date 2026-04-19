El Comercio
·
opinion
·
editorial

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Sin borrón y cuenta nueva

El escandaloso nivel de negligencia de la ONPE podría sugerir intencionalidad y debe ser investigado a fondo.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Al Perú no le han faltado procesos electorales tumultuosos en las últimas décadas. Aun así, la confianza ciudadana en los dos principales organismos electorales –la ONPE y el JNE– solía ser relativamente alta en comparación con otras instituciones públicas. El deterioro y corrupción del aparato estatal –parecía– no había llegado hasta ahí.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.