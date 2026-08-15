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Lo que debería ser nuestro sistema de salud

El especial “Salud en espera” expone con cifras la crisis sanitaria y una gestión incapaz de sostener soluciones en el tiempo.

    Editorial El Comercio
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    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    / Giovanni Tazza

    El especial “Salud en espera” publicado en la edición digital de El Comercio no relata una anécdota aislada: documenta, con datos del propio Ministerio de Salud y de Essalud, un sistema que ha normalizado la espera como sinónimo de atención. El diagnóstico es contundente. El Perú invierte apenas 3,8% del PBI en salud, por debajo del promedio regional y lejos del 6% que recomienda la OMS. Esa insuficiencia se traduce en cifras que deberían avergonzar a cualquier gestión: 95,89% de postas y centros de salud carecen de condiciones mínimas para funcionar, y casi nueve de cada diez hospitales de segundo y tercer nivel operan con infraestructura inadecuada. En seis regiones –Amazonas, Áncash, Apurímac, Callao, Cusco y Tumbes–, ese porcentaje llega al 100%.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.