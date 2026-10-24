El Comercio
·
opinion
·
editorial
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Dónde están los aportes

El excandidato presidencial Roberto Sánchez iniciará su juicio oral por presuntamente falsear reportes financieros y debe explicar qué hizo con el dinero no declarado.

    Editorial El Comercio
    Por

    de El Comercio

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    / Carla_Patino

    El Décimo Juzgado Penal Unipersonal de Lima ha programado para el próximo 18 de diciembre el inicio del juicio oral contra Roberto Sánchez, presidente de Juntos por el Perú y excandidato presidencial de esa agrupación, por presunta falsa declaración en procedimiento administrativo y falseamiento de información sobre aportaciones, ingresos y gastos ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La audiencia tiene carácter inaplazable bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz, y el Ministerio Público solicita cinco años y cuatro meses de prisión efectiva, así como su inhabilitación definitiva para presidir el partido.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?