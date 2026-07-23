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Moraleja invertida

El fallo del TC a favor de Cerrón premia la burla que hizo de la justicia por casi tres años.

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    Pepitas: TC declaró nula la prisión preventiva contra Cerrón
    Pepitas: TC declaró nula la prisión preventiva contra Cerrón

    Por una estrecha mayoría de cuatro votos contra tres, el Tribunal Constitucional ha declarado fundada la demanda de hábeas corpus presentada por el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, para que se anulen las resoluciones judiciales que le impusieron y mantuvieron su prisión preventiva por casi tres años, y ha ordenado también que el Poder Judicial dicte una medida menos gravosa para garantizar su presencia en el proceso penal que se le sigue por los presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos en el Caso Dinámicos del Centro.

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