Los tartufos

Un grupo de parlamentarios de Juntos por el Perú (JP) y Ahora Nación (AN) protagonizó dos días atrás un espectáculo bochornoso durante la presentación de la nueva presidenta de la República, Keiko Fujimori, en el Congreso. Antes de que ella tomara la palabra y después de haber participado de un griterío que quería ser un reclamo por problemas originados durante administraciones anteriores, abandonaron el hemiciclo con ánimo de desplante. El nivel superficial del mensaje que transmitían con esa actitud era claro: no nos interesa lo que la mandataria tenga que decir mientras no haga lo que a nosotros nos parece importante. Pero, en realidad, el gesto decía mucho más. Decía también que no habían logrado pasar el trago amargo de la derrota en las ánforas a manos de quien habían demonizado durante tres lustros. Y, sobre todo, que su pretendido purismo democrático es una farsa. Esto es, una especie de beatería sin sustento real en el comportamiento que debería acompañarla, pues no se puede ser auténticamente democrático si no se está dispuesto a siquiera escuchar lo que tiene que decir la otra parte en la dinámica de mayorías y minorías que el sistema que se pretende conservar impoluto supone. Se trata, por lo demás, de la extensión de una tergiversación de los principios de la institucionalidad democrática que esos sectores vienen intentando desde que se conocieron los resultados electorales. Argumentos como el de cuestionar las aspiraciones del oficialismo a integrar las mesas directivas de las cámaras de Diputados o de Senadores porque eso sería “atentar contra el equilibrio de poderes”, o el de exigir la excarcelación de un golpista condenado porque buena parte de los que votaron por ellos así lo quiere, no solo son falaces, sino que socavan los cimientos mismos del Estado de derecho.

Hace cerca de 350 años, Jean Baptiste Poquelin, Moliére, estrenó en París “El Tartufo”, una comedia cuyo protagonista era el perfecto ejemplo de cierta hipocresía mojigata que imperaba en la época. Pero la expresión quedó como un mote para referirse a los falsos puritanos de todas las causas y de todos los tiempos. Como aquellos que nos ocupan en esta ocasión.

El pedido de facultades extraordinarias que la nueva gobernante ha anunciado y que deberá ser votado pronto en la Cámara de Diputados será una buena oportunidad para comprobar si estamos exagerando o el término es adecuado. ¿Practicarán esos parlamentarios el obstruccionismo que antes criticaron? Estaremos atentos.