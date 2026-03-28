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Dos advertencias

El FMI y el Consejo Fiscal hacen bien en alertar sobre las iniciativas fiscalmente irresponsables aprobadas por el Congreso.

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    "Lo que está haciendo el Congreso, con la lamentable aquiescencia del Ejecutivo, no es otra cosa que hipotecar el futuro del país" Foto: Andina.
    "Lo que está haciendo el Congreso, con la lamentable aquiescencia del Ejecutivo, no es otra cosa que hipotecar el futuro del país" Foto: Andina.

    En días recientes, dos organizaciones distintas han advertido sobre el grave peligro que suponen las iniciativas aprobadas por el Congreso que crean nuevas obligaciones económicas para las que no hay presupuesto.

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