Al día siguiente

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El foro organizado por El Comercio y América Multimedia marca la ruta hacia la recuperación tras El Niño.

    Editorial El Comercio
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    Elmer Cuba. Foto: Hugo Pérez @Photo.Gec
    Elmer Cuba. Foto: Hugo Pérez @Photo.Gec
    / HUGO PEREZ

    El Comercio y América Multimedia realizaron ayer, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”. El evento se dividió en tres bloques dedicados a la promoción de la inversión y la reconstrucción, a la cooperación de Estados Unidos frente a El Niño y al panorama económico, cada uno con un expositor –Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Pro Inversión; Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú; y Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas– y un diálogo posterior con los asistentes.La cita puso la mirada en lo que vendrá después de El Niño y en cómo recuperarnos del daño que causará a la infraestructura y a la economía. Inversión y reconstrucción no deben esperar a que terminen el calor y las lluvias, sino que exigen perspectiva desde ahora.

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