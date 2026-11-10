Al día siguiente

El Comercio y América Multimedia realizaron ayer, junto con la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), el foro “Panorama económico, promoción de la inversión y reconstrucción post fenómeno de El Niño”. El evento se dividió en tres bloques dedicados a la promoción de la inversión y la reconstrucción, a la cooperación de Estados Unidos frente a El Niño y al panorama económico, cada uno con un expositor –Luis del Carpio, presidente ejecutivo de Pro Inversión; Bernie Navarro, embajador de Estados Unidos en el Perú; y Elmer Cuba, ministro de Economía y Finanzas– y un diálogo posterior con los asistentes.La cita puso la mirada en lo que vendrá después de El Niño y en cómo recuperarnos del daño que causará a la infraestructura y a la economía. Inversión y reconstrucción no deben esperar a que terminen el calor y las lluvias, sino que exigen perspectiva desde ahora.

Del Carpio trajo la nota de optimismo al destacar que, en obras por impuestos, el trimestre resultó el de mayores adjudicaciones de las últimas dos décadas. En los primeros cien días de gobierno, se adjudicaron 371 intervenciones, con cerca de S/4.478 millones comprometidos entre julio y noviembre; el acumulado del 2026 asciende a S/10.801 millones y la proyección de cierre es de S/12.000 millones.

Bernie Navarro reafirmó el interés de Washington en el Perú en sectores como la infraestructura, tecnología, telecomunicaciones, minería y textiles. A juicio del embajador, actualmente existen condiciones favorables para impulsar las inversiones directas, como el liderazgo y la estabilidad macroeconómica. En esa línea, recordó que EE.UU. enviará un buque hospital con 1.000 camas al Perú para apoyar en la emergencia de El Niño y reveló que se va a quedar más días de lo previsto.

Pero, sin duda, el protagonista fue el ministro Elmer Cuba, quien anunció medidas y reformas. Frente al avance de las plataformas chinas de comercio electrónico, anunció que pronto se actuará, ya sea reduciendo de US$200 a US$50 el monto que puede importarse por Internet o elevando el impuesto. Sobre el agro, descartó cualquier trato especial frente al alza del petróleo, al recordar que se trata de un sector rentable cuya seguridad jurídica no está en cuestión, y fue tajante respecto del bono BETA: el Gobierno quiere eliminarlo por considerarlo un mal diseño. Además, adelantó que, en verano del 2027, el Ejecutivo presentará un paquete laboral y tributario para combatir la informalidad en las microempresas, cuyos proyectos se remitirán al Congresoen el verano del 2027 y apuntan a elevar la recaudación en un punto del PBI el próximo año, sin modificar las tasas del Impuesto a la Renta ni el IGV.

Al igual que en los anteriores foros organizados por El Comercio y América Multimedia, la idea detrás del que tuvo lugar ayer fue, como dijo el director periodístico de este Diario: “contribuir al debate sobre los principales desafíos que enfrenta nuestro país, convocando a quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones, a quienes generan inversión y empleo, y a quienes, desde distintos espacios de la sociedad, pueden aportar soluciones”. Tenemos la esperanza de haber cumplido ese objetivo.