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El golpe y el perdón

Juntos por el Perú se rehúsa a sancionar y desmarcarse de su parlamentario acusado de violencia contra su expareja.

    Editorial El Comercio
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    Resumen

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El Congreso ni siquiera ha empezado propiamente sus funciones y un primer escándalo mayúsculo ya empaña su imagen. No pasó ni una semana desde que juró el cargo Julián Pérez Mallqui, diputado por Juntos por el Perú (JP), para que sea luego detenido en la comisaría de San Miguel por una presunta agresión física y psicológica contra su expareja. Ayer, Pérez salió en libertad tras dos días de detención, pero las indagaciones continúan. La Fiscalía Suprema de Familia ya abrió una investigación preliminar en su contra.

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