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Alianza internacional contra el crimen

El ingreso al bloque hemisférico liderado por Estados Unidos no cede soberanía, sino que suma inteligencia, cooperación regional y capacidad operativa para combatir el narcotráfico y el crimen transnacional.

    Editorial El Comercio
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    de El Comercio

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    Resumen

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    El encuentro entre Keiko Fujimori y Marco Rubio culminó con el anuncio del ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y el inicio de una “nueva era” bilateral. (Foto: Presidencia)
    El encuentro entre Keiko Fujimori y Marco Rubio culminó con el anuncio del ingreso del Perú al “Escudo de las Américas” y el inicio de una “nueva era” bilateral. (Foto: Presidencia)
    / Cristian Olea

    La criminalidad organizada ya no reconoce fronteras. El Tren de Aragua, los Choneros del Ecuador y las bandas del “gota a gota” colombianas operan en varios países a la vez, moviendo droga, dinero y violencia a través de territorios que, aislados, resultan incapaces de contenerlos. Frente a una amenaza de naturaleza transnacional, la respuesta solo puede ser también transnacional. Por eso, la incorporación del Perú al Escudo de las Américas constituye una decisión acertada e imprescindible.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.