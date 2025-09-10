Redefiniendo la confianza

El XVIII Roadshow Europa 2025 de inPerú, desarrollado en Londres y que continúa hoy y mañana en Madrid, representa una estrategia geopolítica crucial para reposicionar al Perú como destino confiable de inversión extranjera.

Más de 80 representantes del sector público y privado peruano presentaron ante inversionistas europeos una cartera de proyectos valorizada en más de US$20.000 millones, compuesta por decenas de iniciativas de asociaciones público-privadas y proyectos en activos programados para el 2025-2026. Esta cifra, complementada con un portafolio adicional de S/13.600 millones financiables vía obras por impuestos, configura el mayor esfuerzo de promoción de inversiones en un contexto preelectoral en tiempos recientes.

El ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien encabezó la delegación junto al ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, enfatizó durante el seminario “Invest in Peru” que el país ofrece “condiciones favorables para invertir: estabilidad fiscal, reglas de juego claras e instituciones comprometidas con el desarrollo”. Esta declaración cobra especial relevancia en un escenario preelectoral en el que la certidumbre macroeconómica constituye el principal activo nacional.

Los sectores priorizados incluyen Transportes y Comunicaciones, Salud, Educación, Energía, Turismo, Vivienda, Agua y Saneamiento, áreas que coinciden estratégicamente con las principales brechas de desarrollo. La presencia de empresas como Santander, Credicorp, Deutsche Bank, Goldman Sachs e Intercorp en la delegación evidencia el respaldo del sector privado a esta iniciativa.

La continuidad del ‘roadshow’ en Madrid incorpora figuras como el presidente del Banco Central de Reserva, Julio Velarde, y la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León. Los eventos incluyen presentaciones ante la CEOE y encuentros en el Grupo Santander, consolidando vínculos con el sector financiero ibérico.

Desde el 2012, inPerú ha ejecutado ‘roadshows’ en más de 20 plazas internacionales, conectando con más de 9.000 inversionistas globales. La organización –presidida por la exvicepresidenta y columnista de este Diario Mercedes Araoz, y dirigida por Juan Carlos Mandujano– opera como brazo estratégico de Pro Inversión para la promoción internacional de inversiones, con historial en Nueva York, Londres, Madrid, Tokio, Beijing, Dubái y otras capitales financieras.

El actual ‘roadshow’ europeo trasciende la promoción sectorial al posicionar al Perú como alternativa sólida en un contexto global de incertidumbre económica. Con delegaciones mostrando “gran interés por proyectos mineros y energéticos” y fondos manifestando confianza en el respaldo gubernamental, el evento cumple su objetivo de reforzar la imagen país en mercados internacionales de capital, consolidando al Perú como destino preferencial de inversión en América Latina.

En un entorno en el que la competencia por inversión extranjera se intensifica, eventos como el referido constituyen una herramienta fundamental para construir relaciones sostenibles con inversionistas y mantener al país en el radar económico internacional.