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Incertidumbre sobre la auditoría

El JNE anunció el sábado un procedimiento necesario, pero hasta ahora no da detalles del mismo.

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    Los JEE a nivel nacional siguen con las audiencias de recuento de votos. (Foto: JNE)
    Los JEE a nivel nacional siguen con las audiencias de recuento de votos. (Foto: JNE)

    Un proceso transparente ayuda a mitigar la desconfianza. El justificado clamor ciudadano sobre las irregularidades que mancharon la primera parte de los comicios y las dudas sobre el trabajo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hacen necesaria una revisión de los procedimientos que sea completamente independiente del sistema electoral. En ese contexto, el anuncio del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de convocar una auditoría informática “integral y exhaustiva” de la primera vuelta ha sido recibido positivamente.

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